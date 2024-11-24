Эти 3 прибора категорически нельзя выключать из розетки и вот почему

Некоторые электронные устройства нуждаются в постоянном подключении к электросети для сохранения своих функций.

Для нормальной работы некоторых устройств критически важно оставлять их подключенными к источнику питания. Так о каких приборах идет речь? Давайте разбираться вместе.

QLED телевизоры

OLED-технология предполагает постоянное обновление каждого пикселя на экране. Если этот процесс постоянно прерывать, выключая телевизор, отдельные участки экрана могут потерять яркость и контрастность, что приведет к так называемому «выгоранию». Поэтому для сохранения долговечности и качества изображения OLED-телевизоров рекомендуется держать их постоянно подключенными к электросети.

Струйный принтер

Для сохранения работоспособности струйного принтера рекомендуется выключать его не из розетки, а с помощью специальной кнопки. Это позволяет печатающей головке перейти в режим ожидания и предотвращает ее засыхание. Выключение принтера из розетки может привести к запуску цикла очистки, что повлечет излишний расход чернил и может повредить печатающую головку.

Wi-Fi роутер

Для обеспечения стабильной работы Wi-Fi сети рекомендуется избегать частого выключения роутера из розетки. Полное выключение равносильно перезагрузке, что может привести к временным сбоям в работе сети и, в некоторых случаях, к необходимости повторной настройки. Производители рекомендуют перезагружать роутер не чаще одного раза в месяц для обновления программного обеспечения и оптимизации работы.

В условиях регулярных отключений электроэнергии эти приборы могут существенно пострадать. Поэтому стоит задуматься о резервном источнике питания.

Напомним, что с 18 ноября в Украине начали действовать графики почасовых отключений, а иногда аварийные отключения. Причина – возобновление ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

По словам экспертов понадобиться несколько недель на восстановление поврежденного. Струйный принтер Для сохранения работоспособности струйного принтера рекомендуется выключать его не из розетки, а с помощью специальной кнопки. Это позволяет печатающей головке перейти в режим ожидания и предотвращает ее засыхание. Выключение принтера из розетки может привести к запуску цикла очистки, что повлечет излишний расход чернил и может повредить печатающую головку.