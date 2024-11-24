Ці 3 прилади категорично не можна вимикати із розетки і ось чому

Деякі електронні пристрої потребують постійного підключення до електромережі для збереження своїх функцій.

Для нормальної роботи деяких пристроїв критично важливо залишати їх підключеними до джерела живлення. Тож про які прилади йдеться? Давайте розбиратися разом.

QLED телевізори

OLED-технологія передбачає постійне оновлення кожного пікселя на екрані. Якщо цей процес постійно переривати, вимикаючи телевізор, окремі ділянки екрану можуть втратити яскравість і контрастність, що призведе до так званого “вигорання”. Тому для збереження довговічності та якості зображення OLED-телевізорів рекомендується тримати їх постійно підключеними до електромережі.

Струменевий принтер

Для збереження працездатності струменевого принтера рекомендується вимикати його не з розетки, а за допомогою спеціальної кнопки. Це дозволяє друкувальній голівці перейти в режим очікування і запобігає її засиханню. Вимкнення принтера з розетки може призвести до запуску циклу очищення, що спричинить зайву витрату чорнил та може пошкодити друкувальну головку.

Wi-Fi роутер

Для забезпечення стабільної роботи Wi-Fi мережі рекомендується уникати частого вимкнення роутера з розетки. Повне вимкнення рівносильне перезавантаженню, що може призвести до тимчасових збоїв у роботі мережі та, в деяких випадках, до необхідності повторного налаштування. Виробники рекомендують перезавантажувати роутер не частіше одного разу на місяць для оновлення програмного забезпечення та оптимізації роботи.

В умовах регулярних відключень електроенергії ці прилади можуть суттєво постраждати. Тож варто задуматись про резервне джерело живлення.

Нагадаємо, що з 18 листопада в Україні почали діяти графіки погодинних відключень, а подекуди аварійні відключення. Причина — поновлення ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України.

За словами експертів знадобитися кілька тижнів на відновлення пошкодженого. Але й після цього немає гарантії на покращення. Адже, навряд чи ворог припинить свої атаки. Крім того на календарі буде зима і, відповідно, стовпчики термометрів поповзуть донизу. Раніше експерти повідомляли, що уникнути відключень електроенергіх буде можливо лише в разі нульової температури та відсутності нових обстрілів.