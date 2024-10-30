Остался 1 день: в Украине выводят из обращения некоторые гривны

Уже завтра в Украине начнут выводить из обращения целый ряд купюр номиналом в 200 гривен. Речь идет о так называемых старых купюрах, которые давно уже нужно заменять новыми. Изымать из обращения будут все банкноты номиналом в 200 гривен, которые были выпущены в период с 2003 по 2007 год. И при этом не имеет значения в каком состоянии эта купюра: новая или сильно изношенная. В банках людям будут выдавать только купюры, выпущенные с 2014 года. Они мол, имеют гораздо лучшую защиту, их сложно подделать и изнашиваться они будут на порядок дольше банкнот старого образца.

Нужно ли что-нибудь делать населению?

Людям ничего делать не нужно. Все деньги старого образца, которые у вас есть, вы можете использовать и в дальнейшем для расчета в терминалах, в супермаркетах, или на кассах банка. Они являются действительным платежным инструментом. Просто когда такая банкнота будет попадать в банк, то учреждение будет ее отсортировать и отправлять на утилизацию. Обратно в обращение старые купюры уже не попадут. Таким образом, и будет происходить их постепенная замена.

Ранее подобные манипуляции уже проводили и с купюрами другого номинала, и не исключение, что на очереди и другие купюры.

Все ради того, чтобы улучшить качество денег

Мелкие банкноты будут постепенно заменять монетами, а купюры большого номинала будут заменять банкнотами нового образца. На это есть две веские причины. Во-первых, таким образом, хотят улучшить качество наличных денег и продлить их срок годности. Во-вторых, уберечь от подделок. Мошенники очень хорошо научились подделывать купюры номиналом в 200 и 500 гривен. Но подделывают купюры именно старого образца. Новые гривны подделать будет почти невозможно.