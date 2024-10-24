Ваш Telegram аккаунт ограничен: подробности новой схемы мошенников

Пользователям популярного мессенджера Telegram следует быть осторожными. Мошенники начали использовать это приложение для реализации новой схемы.

Злоумышленники действуют следующим образом: они присылают сообщения от имени аккаунта с названием «Советы по безопасности». В сообщении пользователя предупреждают, что его учетная запись якобы вскоре будет заблокирована, если он не выполнит одно действие.

Далее просят перейти по ссылке, которая на самом деле является «ловушкой».

В каких случаях пользователям Telegram следует быть осторожными

Пользователи Telegram должны быть бдительными, если получают сообщения от аккаунта с названием «Советы по безопасности». Такие сообщения могут содержать информацию о якобы шахматных действиях с вашей учетной записью».

Вам могут прислать предупреждение о том, что ваша учетная запись вскоре будет ограничена, и указать на необходимость перейти в «системный центр», где нужно будет подтвердить свою учетную запись. В случае отказа в дальнейшем вы получите сообщение о блокировке вашей учетной записи, но без уточнения причин или сроков.

Если вы получили подобные сообщения, знайте, что это не официальные уведомления от мессенджера, а попытка мошенников обмануть вас. Никогда не переходите по предоставленной ссылке, поскольку она, вероятно, является фишинговой, ведущей на поддельную страницу. Ввод ваших личных данных на такой странице приведет к их потере.

При любой подозрительной активности, стоит изменить пароль к учетной записи и сообщить друзьям и знакомым о возможном взломе аккаунта.

Напомним, что недавно украинцам массово рассылали якобы изображения, но в формате APK (формат установочного файла) и подписью «Это ты на фото?». Таким образом мошенники заставляли украинцев собственноручно устанавливать вирус на смартфон. А тот уже передавал всю информацию мошенникам, и они с легкостью заходили в ваш аккаунт.