Украинцам разрешат отменять обмен долларов: как вернуть гривны

Согласно правилам Национального банка, украинцы имеют право на так называемый «обратный обмен валюты». Это означает, что вы можете вернуть только что купленные иностранные деньги (например, доллары) и получить обратно гривны. Однако, важно помнить, что на такую операцию отведено всего 15 минут с момента первого обмена.

Национальный банк Украины напоминает, что для того, чтобы воспользоваться правом на обратный обмен валюты в течение 15 минут, необходимо сохранить квитанцию или расчетный документ, подтверждающий первоначальную операцию обмена. Это требование предусмотрено действующим законодательством.

Когда банк может отказаться принимать доллары

Согласно действующему законодательству, банки имеют право отказаться от приема долларовых купюр, которые имеют серьезные повреждения, такие как: повреждение элементов защиты, изменение цвета бумаги, разрывы, ожоги или следы плесени. Купюры с незначительными повреждениями, например, сморщенные или немного загрязненные, банки обязаны принимать.

Помимо видимых повреждений, таких как разрывы или пятна, банки могут отказаться принимать купюры, которые имеют значительные общие загрязнения или дефекты, обнаруженные под ультрафиолетовым светом. Это могут быть следы химических веществ, выцветание краски или другие повреждения, которые влияют на подлинность банкноты.

Что будет с курсом доллара в 2025 году

В проект бюджета Украины на 2025 год заложен курс доллара на уровне 45 гривен. Некоторые эксперты считают, что доллар может немного подорожать в течение года, но не резко. Ожидается, что гривна будет и дальше дешеветь.

В целом курс доллара полностью зависит от ситуации на фронте и уровня помощи от западных партнеров. Ситуация остается сложной, поэтому гривна постепенно обесценивается. Однако причин для паники нет. Ситуация стабильная и контролируемая. Ближе к концу года традиционно курс будет расти, но уже в январе стабилизируется. Сейчас точно не стоит бежать в обменники, чтобы покупать доллар. Однако долгосрочная перспектива неутешительна. Доллар точно будет расти и темы роста замедлятся только после завершения войны.