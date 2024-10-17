Два крупных украинских банка готовят к продаже: уже в 2025 году они могут получить новых владельцев

Национальный Банк Украины провел очередное заседание, на котором сообщил ряд интересных новостей. В частности, в НБУ заявили, что даже несмотря на войну банковская система в Украине довольно хорошо функционирует и является прибыльной. Соответственно, если улучшится еще и ситуация с безопасностью, то в 2025 году к продаже будут готовить два банка, которые сейчас принадлежат государству.

Речь об Укргазбанке и Сенс Банке

Речь о двух достаточно больших и популярных среди украинцев банках. Представитель НБУ Андрей Пышный заявил, что и некоторые другие государственные банки подлежат приватизации, однако эти стоят первыми в очереди.

“Надеюсь, что принятый парламентом законопроект о приватизации государственных банков все же будет создавать дополнительные возможности и пространство для диалога с частными инвесторами. Согласно меморандуму с МВФ Сенс Банк и Укргазбанк – это два приоритетных банка для начала процесса приватизации с привлечением консультанта, который позволит выбрать лучшие варианты. Поэтому очень надеюсь, что 2025 год принесет хорошие новости“, – сказал он.

Также Пышный добавил, что ряд проверок, проведенных в разных банках, доказали, что финучреждения в хорошем состоянии и экономически стабильны.

“Мы прошли, как говорится, на мягких лапах ответственный этап перехода к новой структуре капитала. Банковская система операционно-доходная, наращивает аппетит к кредитованию. В структуре доходов банков удельный вес доходов от кредитования растет“, – добавил глава Нацбанка.

Следует добавить, что еще несколько лет назад в Украине планировалось снизить количество государственных банков. В перечне учреждений, подлежащих приватизации, был и ПриватБанк, однако из-за войны этой процедуры именно с этим банком постоянно откладывались. Станет ли он следующим в очереди на приватизацию – пока неизвестно.