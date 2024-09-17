Частині ВПО доведеться повернути отриману грошову допомогу: кого це стосується

Деяких переселенців, яким держава виплачує матеріальну допомогу, можуть змусити повернути отримані гроші. Кого із внутрішньо переміщених осіб зарахують до категорії боржників та що їм загрожує розповів заступник голови профільного комітету ВР Михайло Цимбалюк.

Перш за все спеціаліст з питань соцполітики та захисту прав ветеранів зазначив, що кількість ВПО, яких змусять повернути державні гроші, буде вкрай малою. Випадки із застосуванням таких санкцій до вимушених переселенців стануть скоріше винятками.

Стати боржниками держави можуть переселенці, у яких суттєво збільшився дохід, і при цьому вони не відмовилися від державної допомоги. Мова йде про ситуації, коли дохід ВПО на одного члена родини сягнув понад 9 444 гривні.

Нардеп пояснив, що в такому випадку переселенців змусять повернути всі виплати, отримані з моменту збільшення суми доходу. Тобто якщо зарплатня одного або кількох членів родини значно зросла у липні, й дохід на особу перевищив встановлену норму, потрібно буде повернути виплати за липень та червень.

Але, за словами Цимбалюка, такі випадки серед переселенців є вкрай рідкісними. Тож більшість ВПО може і надалі спокійно отримувати свої виплати та не хвилюватися за потенційні борги. Натомість не варто намагатися приховати власні доходи, аби й надалі отримувати державну допомогу. Адже у соціальних служб є певні механізми контролю та доступ до великої кількості баз даних. А тому переселенцям буде вкрай складно приховати факт працевлаштування чи збільшення зарплатні.

Водночас Михайло Цимбалюк наголосив, що діючі постанови уряду не передбачають автоматичного припинення виплат деяким переселенцям. Більшість ВПО, будуть і надалі отримувати допомогу на проживання. А покарання загрожує лише тим особам, яких буде викрито у спробі обдурити державу та присвоїти соціальну допомогу.