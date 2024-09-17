Чи підвищать мінімальну пенсію 2025 року: відповідь може сподобатися не всім

У 2025 році в Україні не збираються підвищувати мінімальну пенсію. Тож частині українців похилого віку доведеться і далі животіти на 2 361 гривні в місяць. На розмір мінімальної пенсії не вплине навіть обіцяна на березень 2025 року індексація.

Про те, що в уряді не планують підвищувати мінімалку, стало відомо зовсім нещодавно, після публікації проекту Державного бюджету України на 2025 рік. Згідно з рішенням Кабміну незмінною залишиться не тільки мінімальна пенсія, а також мінімальна зарплатня (8 000 гривень) та прожитковий мінімум (2 920 гривень). З грудня 2024-го до грудня 2025-го року ні одна з цих виплат не підвищиться.

Не покращить достатку пенсіонерів-мінімальників й індексація пенсій, запланована на березень 2025 року. Попри те, що у більшості українців похилого віку щомісячні виплати зростуть на 17%, пенсіонерам, що живуть на мінімалку, не доплатять ані гривні.

Між тим інфляція в Україні до кінця поточного року може сягнути 8,2%, що вже позначилося і ще позначиться на вартості продуктів, ліків та інших товарів. Тож українцям, що отримують мінімальну пенсію, точно не позаздриш.

Разом з тим деяким українцям вже з наступного місяця почнуть доплачувати до пенсії ще 1000 грн. Новий вид соціальної виплати зможуть отримати самотні пенсіонери від 80 років, які потребують постійного догляду. Пенсіонери, що задовольняють вказаним вимогам, вже зараз можуть подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Але для цього стареньким потрібно бути пред’явити медичне заключення, яке доводить їх потребу у догляді.

Попри те, що в Кабміні відмовилися підвищувати мінімальну пенсію, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев продовжує наголошувати на важливості напрямку Соціального захисту. Зокрема у проекті бюджету на 2025 рік на соціальну сферу планують виділити 419,2 мільярда гривень. З цієї суми 237,9 мільярда гривень буде спрямовано до ПФУ.