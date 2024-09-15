В Україні популярний овоч продають втридорога: не кожен зможе собі дозволити

В Україні у 2024 році зафіксували рекордну ціну на один з найпопулярніших овочів. Таким дорогим цей продукт не був вже близько 7 років. Всьому виною надзвичайно спекотне літо із малою кількістю опадів.

Овочем, який цього літа шокував своєю вартістю українців, став огірок. Зазвичай влітку огірки стрімко дешевшають. Клімат в Україні є досить сприятливим для вирощування цього популярного овоча, тож у пік сезону він коштує копійки.

Та не цього року. Через посушливе та дуже жарке літо урожай огірків був критично низьким. Тож українці, що у серпні зазвичай закуповувалися огірками для консервації, цьогоріч змушені кілька разів подумати перш ніж придбати хоч кілограм цього овоча.

Через несприятливі погодні умови огірків, вирощених на відкритому грунті, зараз майже немає в продажі. Більшість огірків, які ми бачимо на ринках та прилавках супермаркетів, тепличні. Ціни ж на них, які і влітку були не малими, лише за останній тиждень злетіли майже на 35%. Зараз вартість кілограма огірків становить від 45 грн до 60 грн.

Але експерти стверджують, що й тепличних огірків українцям вистачить ненадовго. Їх урожай також зараз почав стрімко скорочуватися через різке зниження температури. Тож можна стверджувати, що 60 грн – це ще не межа. Цілком можливо, що вже за кілька тижнів огірки подорожчають ще на 10 грн, а то й на 20 грн.

Скласти конкуренцію огірку за ціною зараз може лише часник. Цей овоч теж цього літа неабияк здивував українців своєю вартістю й по праву заслужив звання найдорожчого на українському ринку. Щоб придбати кілограм часнику українцям сьогодні потрібно викласти більш ніж 100 грн. Тож насолоджуватися борщем із часником цієї осені зможе собі дозволити далеко не кожен українець.