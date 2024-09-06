Українці продають 2 копійки більш ніж за 100$: як впізнати цінну монету

Українці можуть заробити чималі гроші на продажі старих копійок. Зокрема за деякі українські монети номіналом 2 копійки можна виручити до 5000 грн. Але для цього потрібно знати, які саме копійки цінуються колекціонерами.

Які 2 копійки коштують найдорожче?

Як стверджують фахівці популярного нумізматичного ресурсу «Монети-ягідки», однією з найбільш рідкісних вважається монета номіналом 2 копійки різновиду 2(10 к.)АА, викарбувана у 1994 році. За неї поціновувачі можуть заплатити понад 4500 грн. Серед інших таку монету вирізняє широкий кант на лицьовій стороні.

Справа в тому, що при карбування аверсу цієї копійки був використаний штемпель від 10 копійок. Діаметр такого штемпеля трохи менший за діаметр штемпеля для 2 копійок, саме тому ширина канта вийшла трішки ширшою, ніж зазвичай. Через таку особливість колекціонери часто називають 2 копійки різновиду 2(10 к.)АА «перепуткою».

Які ще 2-копійкові монети можна продати?

Цінними у нумізматичних колах вважаються також 2 копійки різновиду 1АА, які вийшли в обіг у 1996 році. Ці монети викарбувані з алюмінію і оцінюються у суму від 800 грн до 1000 грн. При цьому монети того ж різновиду та року випуску, але виконані з немагнітної сталі можна продати значно дорожче – за 1500-1700 грн.

Секретом в цінності монет цього різновиду є те, що вони свого часу входили до колекційного набору Нацбанку. Насправді спершу монети цього зразка викарбували з нержавіючої сталі. Але НБУ не включив їх до свого набору. Тож всі 2 тис. виготовлених монет потрапили в обіг.

Потім у світ вийшли 2 копійки різновиду 1АА в алюмінієвій версії і вже їх Нацбанк включив до свого набору. Хоча поціновувачі монет кажуть, що декілька таких копійок все ж потрапили в обіг.

Досить цінним екземпляром також вважають 2 копійки 2003 року випуску. Таку копійку можна продати за 1880-5000 грн. А все тому, що монети номіналом 2 копійки у вказаному році випустили дуже малим тиражем спеціально для річного набору НБУ. Тож вони є вкрай рідкісними.