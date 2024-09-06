Українцям встановлять «розумні» газові лічильники: вони самостійно відправлятимуть показники постачальникам

Незабаром українцям не доведеться турбуватися про щомісячну передачу показників споживання газу. Адже у їх оселях з’являться розумні лічильники, які самостійно відправлятимуть ці дані до газзбутів. І це не єдина перевага облікових пристроїв нового покоління.

Чим відрізняються «розумні» газові лічильники?

Інноваційні лічильники італійського виробництва Pietro Fiorentini, які вже зовсім скоро з’являться в кожній українській домівці, мають цілу низку переваг. Такі лічильники є повністю автоматизованими і можуть виконувати наступні функції:

передача показників споживання постачальнику;

прогнозування споживання газу на наступні місяці.

Таким чином споживачам не доведеться щомісяця знімати показники лічильників та відправляти їх своїм газзбутам. До того ж українцям буде легше планувати власний бюджет знаючи, скільки газу вони використають наступного місяця та яку цифру побачать у квитанції.

Лічильники нового покоління працюють від батареї, яку потрібно буде час від часу замінювати на нову. Але завдяки високій енергоефективності пристрою купувати нову батарею доведеться не частіше, ніж раз на кілька років.

Які переваги отримають газзбути?

Нові «самостійні» лічильники стануть зручною опцією не тільки для споживачів, а й для постачальників газу. Такі пристрої значно зменшать ризик помилок при передачі показників, а також поліпшать взаємодію між газзбутами та побутовими споживачами.

Наразі над проектом автоматизованої системи обліку газу, який запрацює із встановленням «розумних» лічильників, працюють провідні українські компанії. Зокрема в проекті задіяні компанія «БТК-Центр Комплект», ТОВ «Компанія Ліана», ТОВ «Газпостачсервіс» та навіть один з найбільших мобільних операторів країни Vodafone.

Першими оцінити роботу нової системи обліку газу та лічильників Pietro Fiorentini зможуть жителі Вінницької області. Адже одним з учасників проекту автоматизованого обліку газу є ТОВ «Газпостачсервіс» – оператор газорозподільної системи, що обслуговує винничан.