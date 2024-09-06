Деякі українські пенсіонери отримують понад 200 тис. грн щомісяця: хто належить до цієї елітної категорії

В Україні частина пенсіонерів отримує рекордно великі пенсії. Мова про колишніх суддів Верховного суду. Після виходу на заслужений відпочинок такі пенсіонери можуть розраховувати на виплати в сумі понад 200 тис. грн в місяць. Для порівняння їх колеги із місцевих судів мають пенсії близько 70 тис. грн.

Яка пенсія у суддів?

Щоб дізнатися, яку саме пенсію отримують українські суді, достатньо поглянути на їх декларації. Наприклад звільнена у відставку на початку минулого року суддя Верховного суду у Касаційному господарському суді Людмила Стратієнко подала декларацію про свої доходи за 2023 рік на загальну суму 2 млн 599 тис. 606 грн. Тобто щомісяця вона отримувала близько 216 тис. 633 грн пенсії.

Ще більшу пенсію виплачують колишньому голові Верховного суду Ярославу Романюку. Судячи з його декларації, протягом минулого року екс суддя отримав 2 млн 937 тис. грн пенсійних виплат. Таким чином його пенсія складає в 244 тис. 752 грн на місяць.

На відміну від суддів Верховного суду, судді нижчих інстанцій отримують значно менші пенсії. Наприклад пенсія колишнього Головного судді Господарського суду Тернопільської області Сергія Стопника, судячи з його декларації, складає лише 100 тис. 356 грн. А це у 2-2,5 рази менше, ніж у його колег вищого рангу.

Чому судді отримують такі великі пенсії?

Виявляється судді, що вийшли у відставку, отримують такі високі пенсії завдяки великим зарплатам своїх молодших колег. Адже пенсії екс суддям нараховують відносно актуальних зарплат нині працюючих представників системи правосуддя.

Через те, що механізм нарахування пенсій суддям принципово відрізняється від механізму нарахування пенсійних виплат всім іншим громадянам, на пенсії екс судді можуть отримувати до 90% зарплати своїх працюючих колег. Тоді як українці всіх інших професій після виходу на заслужений відпочинок можуть претендувати щонайбільше на 30% від своєї колишньої зарплатні.