Психологи рассказали, с какими переживаниями к ним чаще всего обращаются подростки

Подростковый возраст, вероятно, один из самых сложных. Происходит не только визуальное взросление детей, но и немало изменений в их организме, что, конечно же, влияет на гормональный фон, и как следствие психоэмоциональное состояние подростка. Именно поэтому часто родители говорят, что их дети из милых малышей превратились в озлобленных девушек и парней, которые огрызаются или наоборот замыкаются в себе. Отвести подростка к психологу – это тоже задача со звездочкой, ведь в таком возрасте часто любые предложения родителей воспринимаются в штыки. Однако те юноши и девушки, которые все же общались с врачом, в большинстве случаев описывают одни и те же проблемы. Что беспокоит молодежь в возрасте от 12 до 16 лет?

Психологи называют две ситуации

Конечно, проблем, которые могут беспокоить подростков, очень много, но психологи хотят выделить две из них.

Первая – это ссоры между родителями. Подростки не только тяжело переживают их, но и перенимают это поведение на себя. Также домашние скандалы часто провоцируют тревожность у детей всех возрастов, а особенно у подростков, которые и так чувствуют себя часто одиноко и считают, что их никто не понимает.

«Ссоры самих родителей при детях — буквально подрывают шаткое доверие и какое-то стабильное отношение к миру у подростков. И это очень трудно переживать человеку, который прямо сейчас принимает решение, каким ему быть. Да, задача подросткового возраста не только поссориться с родителями, но и решить, каким взрослым им стать», — объясняют психологи.

Вторая ситуация – это постоянные разговоры об учебе. Особенно чем ближе к выпускным классам. У детей в этот период и так повышенная тревожность, они испытывают давление на себя, сравнивают себя часто со сверстниками. А еще частенько не хотят учиться, но понимают, что это нужно. Это тоже сильно подрывает их моральное состояние. Если же родители постоянно спрашивают об оценках, критикуют, ругают и оскорбляют, то ситуация становится критической.

«Найдите темы, о которых вы будете говорить с вашими детьми. Темы обязательно отвлечены от обучения, экзаменов и дальнейших перспектив с поступлением в ВУЗ. И совет всем родителям: если вы чувствуете, что вам прямо хочется придираться с претензиями к своему ребенку, возможно, вам самим не хватает какой-либо поддержки от близких людей», — заключает специалист.