Такие союзы самые крепкие: назван идеальный возраст для создания семьи

Сегодня процент разводов значительно больше, чем раньше. Люди вступают в семейную жизнь и уже буквально через год-два подают на развод. Психологи имеют много объяснений такому феномену. Говорят, что у современной молодежи есть другие ценности и в основном они материальны. Никто не хочет работать над отношениями и все лишь сравнивают себя и идеальные картинки, которые видят в Интернете. Конечно, эти картинки не совпадают с реальностью и приводят к ссорам в паре, а впоследствии к разводу. Также, по мнению психологов, продолжительность и крепость брака зависит от того в каком возрасте пара решила пожениться.

В каком возрасте лучше всего вступать в семейную жизнь?

По мнению многих психологов идеальным является возраст от 25 до 30 лет. Молодежь, которой до 25 обычно слишком инфантильная, а еще не имеет четко сформированной картинки того, каким должен быть партнер/партнерша. В то же время те кому за 30, наоборот, слишком твердые и не гибкие в отношениях. Они имеют больший опыт, обычно уже реализованы, а еще слишком привыкли к собственной жизни и быту и впустив в него нового человека, часто сильно нервничают и трудно адаптируются.

Соответственно возраст от 25 до 30 лет считается самым лучшим для того, чтобы задуматься над созданием семьи. У обоих партнеров к этому времени уже есть видение того, как они хотят видеть собственную семейную жизнь. В то же время, такие люди еще охотно идут на компромиссы, что, конечно, очень важно в отношениях.

Есть ли идеальная разница в возрасте между партнерами?

Опять же, все индивидуально и иногда людям бывает максимально комфортно с партнером/партнершей, которые намного моложе или старше. Однако опять же, по мнению психологов, прекрасно если разница между партнерами не превышает 5 лет. Такие люди имеют схожий жизненный опыт, их видение мира часто совпадает, они часто вместе растут и развиваются в плане карьеры, что оказывает положительное влияние на их отношения.