Такого не строили даже до войны: в одной из областей стартует большой проект
В Украине даже вопреки войне продолжается строительство домов, дорог и других объектов инфраструктуры. Некоторые из них стандартные и заранее запланированные, в то время как другие станут настоящим сюрпризом. Например, анонсирован проект аналогов которому в Украине нет. Это европейская колея, которая будет соединять Ужгород и Чоп. О том, что вскоре начнется ее строительство, сообщили в Укрзализнице.
Что известно о проекте?
Ужгород станет первым украинским городом, у которого будет колея соединяющая его с Европой. В общей сложности проект предполагает строительство колеи длиной 22 километра. Ее особенностью будет то, что она будет полностью соответствовать европейским стандартам. Также будут параллельно проводить реконструкцию искусственных сооружений и инженерного обеспечения. Колея будет оснащена двухсторонней полуавтоматической блокировкой.
“Компания на участке Чоп – Ужгород начала комплекс работ по подготовке земельного полотна к укладке евроколеи 1435 мм. Для этого участка железнодорожники сейчас собирают на собственных мощностях рейкострельную решетку”, – рассказали в “Укрзализнице”.
Сейчас уже происходит зачистка участка от кустарников и проведен ремонт колеи №2 станции Струмковка. Именно по ней планируют доставлять на строительство всю необходимую технику и материалы.
Также известно, что реализация данного проекта будет стоить 1,3 миллиарда гривен, однако половину суммы финансирует международный фонд.
“Укрзализныця” получила возможность реализовать этот проект в результате успешного участия в конкурсном отборе проектов CEF в 2022 году”, – говорится в сообщении.
Ужгород будет иметь прямое сообщение со многими европейскими городами
Благодаря этой колеи Ужгород будет иметь прямое сообщение с Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.
“Реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами стран ЕС. Строительство евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС“, — сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
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