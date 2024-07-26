Стало известно, смогут ли ФЛП получать “экономическое бронирование”

В Украине обновлен как закон о мобилизации, так и ряд сопутствующих законов, например, относительно “экономического бронирования”. В настоящее время компании имеют право забронировать своих работников, если выполнят ряд условий. Среди главного – определенный уровень налогов, которые компания платит в бюджет. Также средняя зарплата работников должна быть не ниже установленного уровня и у компании не должно быть никаких задолженностей ни перед Налоговой службой ни перед работниками. Если предприятие нарушает какое-либо из этих условий, то работники теряют право на броню. Что касается ФЛП, которые работают самостоятельно, то с ними ситуация немного другая.

Могут ли получить бронирование ФЛПы?

“Физическое лицо-предприниматель и его наемные работники могут иметь право на бронирование в соответствии с пунктом 1 настоящего законопроекта, если объем их дохода в календарном месяце составляет не менее трехкратного сбора за бронирование военнообязанных, установленного Налоговым кодексом Украины, и если они подтвердили свою хозяйственную деятельность в течение предыдущего годового отчета налогового периода», – отмечает адвокат Роман Симутин.

Если говорить подробнее об условиях и конкретных финансовых суммах, то это доход более 61 000 гривен.

«Первое — необходимо иметь минимальный объем доходов для ФЛП, равный 61 200 грн, что равняется трем величинам сбора за бронирование военнообязанных. И второе – вести хозяйственную деятельность ФЛП до 2023 года, или раньше”, — добавляет эксперт.

То есть те ФЛПы, которые зарабатывают меньше, или которые начали вести свою деятельность в 2024 году, не могут забронировать ни себя, ни работников.

Также, ФЛПы, которые хотят забронировать работников, должны платить в государственный бюджет сбор за каждого работника.

“Субъекты хозяйствования, осуществляющие бронирование военнообязанных работников, должны уплачивать в государственный бюджет сбор за бронирование в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Отсюда 1200 умножить на 17 грн – это 20 400 грн на одного работника ежемесячно. Поэтому у нас втрое большая сумма в 61 200 грн для ФЛП”, — заключает Симутин.