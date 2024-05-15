Психологи назвали три відомі жіночі фрази, які можуть зруйнувати найміцніші стосунки

Стосунки між чоловіком та жінкою — це кропітка робота, якою мають займатися обоє в парі. Дуже рідко партнери розуміють один одного з пів слова, в них повна гармонія й вони живуть разом протягом всього життя. На жаль, шоколадно-букетний період проходить, рутина поглинає пару і на поверхню вилазять різноманітні нюанси, які й провокують безліч сварок. Як швидко партнери почнуть сваритися залежить від їх темпераменту та характеру. Психологи кажуть, що як чоловік, так і жінка можуть поводитися неприпустимо, та говорити речі, які відштовхуватимуть партнера. В цій статті розповімо про три фрази, які говорять саме жінки і через них чоловіки починають поступово віддалятися.

“ Я ж говорила”

Таку фразу більшість жінок кажуть, коли чоловік потерпає якусь невдачу, а жінка про це попереджала або бодай натякала на те, що подібний розвиток подій можливий. Чоловіки й самі розуміють, що помилилися й їм важко в цей момент, а ця фраза лише посилює почуття вини та понижує їхню самооцінку.

“ Ти ніколи не….”

Далі кожна жінка може закінчити цю фразу по своєму. Не даруєш мені квіти, не водиш у ресторан, не проявляєш різних ініціатив. Такі фрази повністю знищують самооцінку чоловіка, а ще знецінюють якісь інші його заслуги, які точно є, однак жінка на них не акцентує.

“ Якби ти мене кохав…”

Це чиста маніпуляція, якою жінки часто необдумано користуються. Можливо кілька разів вони й отримують бажане, однак з часом це просто дратуватиме чоловіка й провокуватиме сварки. Взагалі, будь-які маніпуляції, як от подібні фрази чи нещирі сльози чоловіками дуже відчуваються. Вони можуть це роздивлятись, як порушення їхніх особистих кордонів, адже інколи жінки просять про речі, яких чоловіки зовсім не хочуть робити. А змусивши когось насильно щось виконувати, ви не підвищите рівень довіри та любові в стосунках.