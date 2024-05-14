Експерти розповіли, якими засобами категорично не можна протирати стільниці та інші типи меблів

Прибирання обов’язково включає протирання стільниці та інших меблів від пилюки, чи інших забруднень. Дехто робить це звичайною ганчіркою змоченою у воду, чи вологими серветками. Інші використовують спеціальні магазинні засоби, так звану побутову хімію різного призначення. Однак не всі знають, що навіть профільна побутова хімія може зашкодити деяким поверхням, будь-то дерево, камінь, нержавійка чи, наприклад, ламінат.

Від яких засобів варто повністю відмовитися?

Зіпсувати меблі може будь-яких “кислотний” засіб. Тобто купуючи побутову хімію уважно читайте, чи немає у складі якихось кислот. Навіть мізерний їх відсоток може безповоротно зіпсувати поверхню.

Дефекти можуть бути помітні не відразу, однак через короткий проміжок після прибирання на поверхні можуть з’явитися плями, потертості, чи тьмяність. Стосується це як штучних, так і натуральних матеріалів.

Як найкраще доглядати за меблями?

Кухонна стільниця, чи поверхня будь-яких інших меблів буде довше зберігати привабливий вигляд, якщо правильно за нею доглядати. Найкращий засіб для подібних цілей це чиста вода і трішки гелю для миття посуду. Приготуйте такий розчин і помістіть його у пляшку з розпилювачем. Попшикайте розчином на поверхню та протріть її серветкою з мікрофібри. Якщо залишились якісь плями повторіть процедуру ще раз. Ба більше, якщо мова про глянцеві поверхні, то після такої обробки на них повільніше збиратиметься пил.

Як безпечно та швидко відмити унітаз?

Експерти діляться лайфхаками не лише для догляду за меблями, а й за сантехнікою. Наприклад, миття унітаза для багатьох супроводжується дуже агресивною хімією. І то, вона не завжди здатна розчинити жовтий наліт та накип. В такому разі потрібно вичерпати з туалету всю воду і насипати на поверхню унітаза лимонну кислоту. Попшикати на неї водою і почекати 10-15 хвилин. Після цього протерти унітаз губкою. Зазвичай після такої маніпуляції поверхня туалету стає білосніжною.