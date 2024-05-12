“Укрпошта” влаштовуватиме аукціони, де лотами будуть посилки, які ніхто не забирає

Укрпошта заявила, що планує перейняти практику багатьох міжнародних компаній і почати влаштовувати аукціони, де бажаючі зможуть купувати чужі посилки. В компанії заявили, що початкова ціна лота буде 10 гривень й учасники аукціону не знатимуть, що їм може дістатися. Вміст посилки кожен зможе подивитися лише після того, як викупить її.

“Поштові відправлення, які одержувач не забрав протягом двох тижнів, “Укрпошта” відправляє назад відправнику. Якщо відправник протягом двох тижнів також не забирає посилку, то вона надходить на спеціально обладнаний склад, де зберігається пів року. Протягом цього періоду і одержувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку“, – пояснили на офіційному сайті компанії.

Водночас є безліч посилок, які так ніхто й не забирає.

Укрпошта планує таким чином компенсувати кошти за їх зберігання

В компанії кажуть, що дохід від аукціонів допоможе їм компенсувати витрати на логістику та зберігання посилок. Вже відомо, що посилки будуть укомплектовані на палети й кілька посилок виступатимуть, як один лот. На них не буде жодних розпізнавальних знаків, а також ніяких адрес ні відправника ні отримувача. Також, щоб все було чесно та справедливо, ті люди, які працюють в Укрпошті не зможуть брати участь в аукціонах.

“В даний час на складах компанії знаходяться десятки тисяч незатребуваних посилок, які зберігаються там понад півроку. Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Тепер згідно із законодавством ми можемо продати ці посилки та компенсувати витрати на їх логістику та зберігання, як це роблять у більшості країн світу”. Як компанія державного сектору ми маємо залучати всі можливості для того, щоб бути ефективними та генерувати прибуток для бюджету України, і, відповідно, для забезпечення армії та соціальних виплат”, – зазначив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський.