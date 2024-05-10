ПриватБанк озвучив важливу інформацію для своїх клієнтів: йдеться про перевипуск та оформлення карток

Кілька днів тому один із найпопулярніших банків України — ПриватБанк звернувся до українців з важливим повідомленням про доставку карток. Йдеться не лише про перевипуск карток, але й про відкриття нових платіжних карток.

Як мінімум до кінця цього року ПриватБанк буде здійснювати безкоштовну доставку карток “Новою поштою”. Причому доставка буде здійснюватися не лише по Україні, а ще й понад десяток країн Європи.

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Як стверджує Дмитро Мусієнко, член правління фінансової установи ПриватБанку, безкоштовна доставка буде стосуватися як перевипущених платіжних карток (і нових банківських карток також), так і нових цифрових карток, які клієнти відкрили за допомогою мобільного застосунку “Приват24”.

В які європейські країни буде здійснюватися доставк платіжних карток

Замовити перевипуск простроченої картки ПриватБанку можна в кілька кліків. Достатньо зайти в застосунок Приват24 та обрати “Перевипуск картки” або “Доставку картки”. Далі потрібно буде обрати доставку “Новою поштою” по Україні. Щодо відправки карток за кордон, то відправка буде здійснюватися через службу доставки “NovaPost” у такі європейські країни:

Чехія,

Польща,

Німеччина,

Румунія,

Молдова,

Естонія,

Латвія,

Литва,

Великобританія,

Словаччина,

Угорщина,

Іспанія,

Італія.

Нагадаємо, що термін дії карток ПриватБанку подовжено через дію воєнного стану. Війна ускладнила чималій кількості українців навіть банальне звернення до банку. Тож українці можуть продовжувати користуватися своїми картками навіщо якщо минув термін її дії. Тож українці зможуть розраховуватися картками та товари і послуги, а також знімати готівкові кошти в банкоматах та касах банків.

Додамо, що українці масово скаржаться на якість готівкових доларів у відділеннях Привату. Це пояснюють тим, що в Україні дефіцит готівкової валюти, тому клієнтам видають ті гроші, які раніше отримали від інших клієнтів. Ця ситуація спровокована війною, адже доставляти готівкові долари доволі складно.