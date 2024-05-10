Залишилося зовсім мало часу: в Україні набере чинності новий суперечливий закон

Всіх українців вже з 17 липня очікують значні зміни. Влітку в Україні запровадять зміни, які вплинуть на використання української мови в ефірах програм.

Саме з вказаної дати набере чинності ч. 6 ст. 8 Закону України “Про медіа”. Це означає, що всі коментарі, питання, інтерв’ю та репліки повинні бути перекладені на українську мову, якщо вони озвучені недержавною мовою. Про це розповів Тарас Кремінь, вповноважений з питань захисту державної мови.

Мовні квоти скасовують

Фактично використовувати недержавні мови з 17 липня можна буде лише у випадках озвучування сталих виразів, окремих слів чи коротких фраз. Таким чином, тепер певна двомовність буде заборонена в теле- та радіоефірах. Звісно, йдеться про українську та російську мови.

Наразі з російської не перекладають та не додають субтитри, якщо він звучить в ефірі.

Вповноважений з питань захисту державної мови Кремінь наголошує на тому, що вже зовсім скоро така практика буде припинена.

Додамо, що зараз в Україні діє норма Закону, відповідно до якої щонайменше 90% програм повинні транслюватися державною мовою. В тому числі йдеться про фільми, які показують по телевізору. При цьому також чітко регламентується часові рамки, 90% всіх програм українською повинні бути в денному на вечірньому ефірі, тобто з 7 і до 18 години та з 18 до 22.

Однак експерти сумніваються, що такий підхід раціональний. В Україні чимало російськомовних людей, в тому числі тих, що несуть службу в лавах Збройних сил України. Звісно, нам потрібно відходити від того, щоб російська мова звучала повсюди, але цим потрібно було займатися з моменту проголошення незалежності, а не під час повномасштабної війни, сіючи розбрат між людьми. Тож урядовці повинні подбати про помірність заборон та поступове їх запровадження