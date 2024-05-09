Українців готують до нового тарифу на електроенергію: вже відомо коли він зросте

Через масовані обстріли, які не припиняються, все більше об’єктів критичної інфраструктури пошкоджено чи навіть повністю зруйновано. Енергетична галузь зазнає багатомільйонних збитків. Все це може призвести не лише до відключень світла, а й до збільшення тарифів на електроенергію. В Уряді зазначають, що без цього обійтися не вдасться, адже це допоможе закрити бодай якийсь відсоток витрат, які потрібно виділити на відновлення та ремонт пошкоджених об’єктів. Наразі експерти ще оцінюють збитки, однак ситуацію ускладнюють нові прильоти, які не факт, що будуть припинятися.

Попередньо тариф зросте з 1 червня

За попередніми даними тариф на електроенергію для населення може зрости з 1 червня 2024 року. В Уряді зазначають, що за різними прогнозами це може бути 3-3,5 гривні за кіловат/годину. Водночас в Міністерстві енергетики кажуть, що більше ніж 3 гривні за кіловат населення не платитиме. До червня ж всі будуть платити стару ціну — 2,64 гривні за кіловат/годину.

В Інтернеті вже з’являються різноманітні дезінформація про те, що тарифи зростуть до 4 гривень за кіловат, однак в Міністерстві енергетики це заперечують.

Чи будуть відключення світла?

Наразі це теж дуже популярне питання. Поки що світло вимикають лише в окремих регіонах, а от загальних відключень, які відбувалися б за графіком й по всій Україні — ще немає. Однак енергетики вже кажуть, що ситуація влітку буде дуже складною. Пощастило лише з тим, що наразі закінчився опалювальний сезон і значно довший світловий день.

Також в Уряді наголошують, що українці повинні сьогодні як ніколи економити електроенергію. Особливо це стосується вечірніх годин: з 19:00 до 22:00. Кажуть в цей час відбувається найбільше навантаження на електромережі. Тож в ці години намагайтесь не вмикати різноманітні електроприлади: пральні машинки, бойлери, пилососи тощо.