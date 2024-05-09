В Україні активно шукають тих, хто готовий працювати з дому: зарплата до 30 000 гривень

Дистанційна робота набирає все більшої популярності. Спочатку пандемія, а згодом війна суттєво змінила ринок праці. Компанії зрозуміли, що можна менше витрачати коштів на обслуговування офісів та шукати працівників не в межах одного міста, а взагалі без кордонів. Працівникам теж такий формат до вподоби, адже неважливо де ви живете: у селі де немає роботи, чи в невеличкому містечку. Щоб працювати онлайн достатньо лише мати комп’ютер та доступ до Інтернету. У зв’язку з цим на сайтах з пошуку роботи все більше з’являється вакансій, які передбачають віддалену зайнятість. Зарплата в таких спеціалістів вище середньої на ринку й сягає 30 000 гривень та більше.

Ким можна віддалено працювати?

Сьогодні працювати вдома можна будь-ким. Це не лише ІТ-фахівці, чи фрілансери, це бухгалтери, продавці, консультанти, репетитори тощо. Ось, яких спеціалістів шукають саме зараз:

Перекладачів та викладачів іноземної мови. Під час війни в Україні відкрилося чимало онлайн курсів та мовних шкіл. Відповідно зріс попит й на фахівців, які можуть навчати людей іноземної мови. Англійська, німецька, іспанська, польська — попитом користуються носії абсолютно різних мов. Оператори чату або дірект менеджери. Це спеціалісти, які від імені магазину чи компанії спілкуються з потенційними клієнтами, відповідають на запитання, які стосуються конкретного товару чи послуги. Інколи такі фахівці можуть також мати вдома гарнітуру й відповідати на дзвінки, або ж телефонувати клієнтам. Туристичні агенти. Туризм потроху оживає, а відтак появилося й чимало вакансій для менеджерів з туризму. Знову, ж в обов’язки входить консультування клієнтів стосовно різноманітних поїздок та путівок.

Це лише невеликий перелік спеціалістів, яких наразі шукають роботодавці і які можуть працювати з дому заробляючи при цьому втричі більше ніж офіційна мінімальна зарплата в Україні.