Пенсіонерам з мінімальними пенсіями нарахують доплату: гроші приходитимуть протягом двох місяців

В Пенсійному Фонді нагадують, що ряд пенсіонерів мають право отримати доплату до щомісячної пенсії, якщо відповідають ряду вимогам. Мова про осіб, які проживають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Тобто це мешканці регіонів, які наближені до лінії фронту, піддаються регулярним обстрілам, або ж сильно знищені російськими атаками. Пенсіонерам, які є жителями цих областей доплату до пенсії фінансує ООН.

Кому прийде допомога?

Щоб претендувати на цю надбавку потрібно мати пенсію меншу ніж 3250 гривень. Розмір допомоги буде таким, який дотягне існуючу пенсію до цієї суми. Тобто в когось це буде 500 гривень доплати, в когось 100 чи 200 гривень — все індивідуально.

Перерахунок відбудеться автоматично та діятиме у травні й червні. Тобто доплату люди отримуватимуть протягом двох місяців. Йти в Пенсійний Фонд не потрібно, як і подавати будь-які документи, чи реквізити рахунків. Вся необхідна інформація вже є в базі ПФУ. Гроші поступлять з основною пенсійною виплатою на банківську картку, або ж їх можна буде отримати у відділенні Укрпошти.

Які ще доплати чекають на пенсіонерів?

Окрім цієї допомоги перерахунок отримають й інші категорії громадян. Зокрема, в червні виплату одразу за три місяці отримають ті, хто має весь страховий стаж, досяг пенсійного віку і при цьому продовжує офіційно працювати. Цей перерахунок мав відбутися ще у квітні, однак дані про стаж до ПФУ поступають із запізненням, а відтак додаткові гроші людям прийдуть вже у червні.

Ще один перерахунок, який теж залишається актуальним, стосується пенсіонерів, що досягли 70, 75 або 80 років. При перетині цього вікового рубежу людям буде нараховано від 300 до 570 гривень.