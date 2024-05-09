В ПФУ розповіли, чи можна змінити дату отримання пенсійних виплат

В Україні пенсії надходять людям щомісяця в період з 4 по 25 число. При цьому комусь виплати приходять в першій половині місяця, комусь пізніше, а комусь аж після 20 числа. В Пенсійному Фонді України зазначають, що є певний алгоритм за яким визначають, яка категорія громадян першочергово отримає виплату, а яка в останню чергу. Змінити цю дату майже неможливо, хіба що на це є якісь дуже особливі обставини.

Як обирають дату для нарахування пенсії?

Пенсія виплачується завжди за поточний місяць. Тобто у квітні люди отримують пенсію за квітень, в травні за травень тощо. Період місяця коли приходитимуть виплати встановлюється в момент її оформлення і змінюється вкрай рідко. Ось, у якій послідовності українці отримують виплати:

В перших числах місяця пенсії нараховують особам, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Далі йдуть учасники бойових дій. Потім особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Наступними йдуть члени родин загиблих воїнів. Після них пенсії приходять особам з інвалідністю. Потім виплати отримують всі звичайні пенсіонери, які отримують пенсію за віком та не працюють. Останніми виплати отримують працюючі пенсіонери.

Графік виплат може залежати не лише від статусу пенсіонера, а й від способу отримання пенсії. Наприклад, ті українці, яким виплати приходять на банківські рахунки завжди швидше отримують гроші ніж ті, хто забирає їх у відділенні Укрпошти, чи у листоноші.

Щоб змінити дату отримання пенсії, потрібно отримати один зі статусів, які йдуть на початку переліку і подати відповідну заявку до Пенсійного Фонду. Хоча на практиці зміни графіку відбувається вкрай рідко.