В ПФУ розповіли, чи можна змінити дату отримання пенсійних виплат
В Україні пенсії надходять людям щомісяця в період з 4 по 25 число. При цьому комусь виплати приходять в першій половині місяця, комусь пізніше, а комусь аж після 20 числа. В Пенсійному Фонді України зазначають, що є певний алгоритм за яким визначають, яка категорія громадян першочергово отримає виплату, а яка в останню чергу. Змінити цю дату майже неможливо, хіба що на це є якісь дуже особливі обставини.
Як обирають дату для нарахування пенсії?
Пенсія виплачується завжди за поточний місяць. Тобто у квітні люди отримують пенсію за квітень, в травні за травень тощо. Період місяця коли приходитимуть виплати встановлюється в момент її оформлення і змінюється вкрай рідко. Ось, у якій послідовності українці отримують виплати:
- В перших числах місяця пенсії нараховують особам, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій.
- Далі йдуть учасники бойових дій.
- Потім особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
- Наступними йдуть члени родин загиблих воїнів.
- Після них пенсії приходять особам з інвалідністю.
- Потім виплати отримують всі звичайні пенсіонери, які отримують пенсію за віком та не працюють.
- Останніми виплати отримують працюючі пенсіонери.
Графік виплат може залежати не лише від статусу пенсіонера, а й від способу отримання пенсії. Наприклад, ті українці, яким виплати приходять на банківські рахунки завжди швидше отримують гроші ніж ті, хто забирає їх у відділенні Укрпошти, чи у листоноші.
Щоб змінити дату отримання пенсії, потрібно отримати один зі статусів, які йдуть на початку переліку і подати відповідну заявку до Пенсійного Фонду. Хоча на практиці зміни графіку відбувається вкрай рідко.
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