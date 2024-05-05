В Украине резко дорожает популярнейший продукт: покупатели массово от него отказываются

Цены на продукты в магазинах и супермаркетах – это почти каждый день какой-то сюрприз. Не знаешь, что значительно подорожает, а что подешевеет уже завтра. Например, лук, который недавно стоил примерно 7-8 гривен за килограмм, уже стоит 15-18 гривен, то есть почти на 50% дороже по сравнению с прошлой неделей. Эксперты отмечают, что цена на лук выросла, ведь уже не все фермеры имеют прошлогодние запасы. Соответственно предложение уменьшено и фермеры решили воспользоваться этим, поднимая цену. Однако что-то пошло не так, и украинцы просто отказываются от этого овоща.

Покупатели недовольны качеством лука

“Так, по состоянию на 1 мая фермеры предлагают лук в пределах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), что в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время, они признаются, что существенно повысить цены им пока не удается, поскольку покупатели все чаще остаются недовольными качеством лука“, — отмечают аналитики.

Это и не удивительно, ведь лук простоял на складах всю зиму и даже при лучших условиях для хранения он может не обладать теми вкусовыми свойствами, что, например, осенью.

Подобная ситуация недавно была с картошкой, когда ее цена выросла более чем до 30 гривен за килограмм. Однако и тогда фермерам не удалось многое заработать, ведь спрос на картофель резко снизился. Пока же украинцы говорят, что будут меньше покупать лук, а еще будут заменять его зеленым лучком, который у многих уже взошел на грядках.

Что еще подорожало?

Перед Пасхой подорожало буквально все, однако это циклическое явление и после праздников цены немного снизятся. Что касается длительного подорожания, то оно касается молочной продукции: творог, сметана, масло и молоко. Сыр подорожал на 30%. Также более высокие цены наблюдаются и на мясную продукцию: сырое мясо, а также колбасные изделия.