Залейте это в унитаз и утром он засияет как новый: 3 народных способа отмыть унитаз без химии

Следить за чистотой и порядком в доме крайне важно. Особое внимание стоит уделять ванной комнате и туалету. Если вовремя не чистить сантехнику, особенно унитаз, то отмыть ее от налета будет крайне сложно. Но сегодня мы расскажем о простых народных методах чистки унитаза, они не только помогут вернуть сияющий блеск, но и уберут неприятный запах.

Так как отчистить унитаз, когда даже дорогая магазинная химия не сильно помогает? Предлагаем вашему вниманию три народных метода с которыми засияет даже самый заброшенный унитаз.

Метод первый

Возьмите пустую бутылку, лучше всего литровую. Налейте в нее пол-литра теплой воды и смешайте с несколькими ложками соды и небольшим количество уксуса. В результате вы должны получить слегка густоватый раствор. После этого нужно хорошо перемешать вещества с водой и залить это средство в унитаз по стенкам. Заливать лучше утром перед выходом на работу, чтобы никто не пользовался туалетом.

Вечером хорошо промойте унитаз ершиком и смойте.

Метод второй

Если ушла не вся грязь или первый способ вам по каким-то причинам не подходит, попробуйте альттернативу. Возьмите литр газировки, лучше Coca Cola, ведь в ее составе есть ортофосфатная кислота, и вылейте в унитаз. Через несколько часов смойте, и вы будете приятно удивлены. Ни одного следа от налета не останется.

Метод третий

Еще одно эффективное средство – это уксус. Но работать нужно как минимум в маске и резиновых перчатках. А лучше в респираторе. Доведите уксус до кипения и вылейте в унитаз утром. Опустите крышку и оставьте на весь день. Вечером вы легко очистите грязь с помощью ершика.

Как видите, чистить унитаз вполне реально без магазинных моющих средств.