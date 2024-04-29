Покупать новые не нужно: мастер рассказал, что нужно резать ножницами, чтобы они сами себя заточили 

Сразу скажем, что этот метод подходит далеко не для всех видов ножниц. Этим способом можно заточить канцелярские ножницы и некоторые виды кухонных. В общем, этот метод эффективен для инструмента с гладкой поверхностью без зубцов. Профессиональные или парикмахерские ножницы лучше доверить профессионалам, чтобы не испортить инструмент.

Итак, рассказываем, как сделать ножницы снова острыми.

Что нужно для заточки ножниц

Чтобы наточить ножницы, достаточно взять обычную наждачную бумагу Р600 или Р300. Весь секрет в том, чтобы начать тупыми ножницами нарезать наждачную бумагу. Таким образом в процессе нарезания они будут затачиваться. Действовать нужно так:

раскрыть ножницы, чтобы угол между лезвиями был около 90 градусов;

после этого нужно ножницами захватить наждачную бумагу, чтобы она упиралась в самое перекрестие;

далее сделайте размер вплоть до полного смыкания инструмента.

Это действие нужно повторить по меньшей мере двадцать раз. После этого нужно перевернуть наждачную бумагу и повторить процедуру снова двадцать раз. Этот нехитрый способ поможет наточить канцелярские ножницы и не тратить средства на покупку новых.

Таким же образом можно наточить ножницы используя алюминиевую фольгу. Сложите ее в несколько слоев и попробуйте нарезать ножницами.

Если этот метод по каким-то причинам вам не подходит, можно попробовать наточить ножницы с помощью стеклянной бутылочки от лекарства. Нужно снять колпачок и попробовать “нарезать” горлышко бутылочки ножницами. Повторите это действие около двадцати раз, тогда переверните ножницы и еще два десятка раз. Еще раз подчеркнем, эти способы подходят только для канцелярских ножниц. Точить таким методом профессиональный инструмент не стоит, ведь есть риск испортить его.

Кстати, вместо бутылочки можно взять обычную ложку и “нарезать” ножницами у основания. Этот способ также сможет улучшить остроту.