Быстрее Новой почты: Укрпочта анонсировала важные изменения в работе

Укрпочта анонсировала важные изменения в работе. Они будут касаться всех посылок.

Государственный почтовый оператор “Укрпочта” уже к середине лета полностью роботизирует процесс обработки посылок. Теперь Укрпочта сможет сортировать по восемь тысяч посылок в час, а это в 13 раз больше, чем при ручной работе. Об этом рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в интервью изданию Forbes. По его словам, уже через три месяца сортировочные терминалы будут полностью роботизированы. Все посылки будут обрабатываться автоматически. Это позволит обрабатывать по восемь тысяч посылок в час. При ручной обработке удается обработать не более шести сотен отправлений.

Детали

Ранее Смелянский уже анонсировал, что Укрпочта планирует перейти на автоматическую сортировку посылок. По его словам это существенно улучшит логистику. Это позволит доставлять посылки по Украине в течение суток.

Тогда речь шла об открытии двух автоматических терминалов – “Киев. Правый” и “Киев. Левый”. Однако уже в ближайшее время автоматическая сортировка будет введена на крупнейших сортировочных терминалах Укрпочты по Украине. Это – Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Одесса и другие. В целом оборудование для автоматической сортировки будет установлено на 14-16 терминала. Это позволит получать посылку в течение одних или двух суток. То есть Укрпочта сможет доставлять посылки с той же скоростью, что и Укрпочта.

Также Укрпочта планирует ввести новый подход к планированию логистических маршрутов. Пока детали неизвестны, как и то, когда именно Укрпочта сможет доставлять посылки на следующий день после отправки.

Однако пока неизвестно, не вырастет ли вместе со скоростью доставки стоимость услуг Ведь сейчас миллионы украинцев выбирают именно Укрпочту, ведь стоимость доставки стоит в два-три раза меньше чем на Новой почте.

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