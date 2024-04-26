Ігнорувати чи бігти в ТЦК: що робити, якщо заброньованому вручили повістку

Адвокат Михайло Лобунько розповів, що робити якщо у вас є бронювання від мобілізації, але особа отримати повістку.

Деталі

На період дії воєнного стану в Україні деяким категоріям населення надається бронь від мобілізації. Це стосується високопосадовців, працівників правоохоронних органів, співробітників критично важливих для економіки країни підприємств.

Однак адвокат розповів, що наявність броні зовсім не означає, що особі не надійде повістка. За словами Михайла Лобунька, повістка може надійти через те, що в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки немає актуальних даних для громадян. Крім того, військкомати часто висилають повістки безконтрольно або взагалі вручають на вулицях. Тобто вони не перевіряють наявність спеціального обліку в громадянина.

То чи йти в військкомат при наявності броні?

За словами адвоката в разі отримання повістки доведеться йти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки навіть за наявності бронювання чи відстрочки.

Лобунько зазначив (далі наводимо цитату):

“Звичайно, після отримання повістки тими, у кого є відстрочка від мобілізації у вигляді бронювання, потрібно з’явитись до ТЦК та СП і надати докази бронювання”

Також адвокат додав, що особа, яка має бронь, не може бути призвана до лав Збройних сил України примусово, лише з добровільної згоди.

Якщо ж людина має сумніви щодо того, чи дотримуються законодавства представники ТЦК та СП, вона може направити документи, що підтверджують факт бронювання поштою — цінним листом.Який би спосіб не обрала людина для комунікації з Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, їй все одно доведеться оновити свої дані після отримання повістки.

Нагадаємо, що новий закон про мобілізацію вже підписав президент України. Закон набере чинності вже 18 травня. Після цього протягом двох місяців всі чоловіки будуть вимушені оновити свої облікові дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. У разі відмови їм загрожують чималі штрафи.