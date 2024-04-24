Киевстар позволяет не платить за гигабитный интернет сразу несколько месяцев

Один из самых популярных мобильных операторов Украины – Киевстар сообщил отличную новость для всех украинцев. Абоненты получат очередной подарок – бесплатный интернет на три месяца. На официальной странице Киевстар в Facebook рассказали, как украинцам принять участие в акции. Воспользоваться услугой могут пользователей, которые впервые подключили Домашний интернет от Киевстар или планируют перейти на новый тариф.

Как подключить бесплатный интернет от Киевстар

При подключении домашнего интернета Киевстар предоставит доступ к сети интернет на скорости до 1 Гб/с в рамках тарифа “Безлим LOVE UA”. Первые три месяца за интернет платить вообще не нужно, в дальнейшем услуга будет стоить всего 50 гривен в месяц.

услуга Гигабайт активируется автоматически, если по вашему адресу есть покрытие;

за три дня до завершения периода ознакомления абоненты получат смс сообщение и видеоинструкцию об отключении услуги, если будет принято решение о ее отключении.

При этом есть одно важное условие. Для того, чтобы подключить тариф “Безлим LOVE UA” ваш счет нужно будет пополнить счет на сто гривен. Это своеобразный стартовый платеж.

В первый месяц пользования плата за Домашний интернет будет взимать только за количество дней, оставшихся до конца месяца. Далее средства будут взимать с лицевого счета абонента первого числа каждого месяца.

Напомним, что недавно в Киевстар предупредили об увеличении стоимости всех тарифе. В среднем придется платить больше на 25-50 гривен в месяц. При этом вырастет не только стоимость, но и наполнение пакетов услуг, так украинцы получат еще больше минут и гигабайтов, в том числе в роуминге, чтобы оставаться на связи с самыми родными. Кроме того, повышение цен это вынужденный шаг, ведь операторы должны инвестировать в восстановление инфраструктуры.