Часть пенсионеров лишили выплат в апреле: что нужно сделать для возобновления пенсии

Те украинские пенсионеры, которые до 31 марта не обратились в Пенсионный фонд или Ощадбанк, будут лишены выплат.

Детали

Часть пенсионеров, которые получают пенсионные выплаты в Ощадбанке, до 31 марта этого года должны были пройти процедуру физической идентификации. Однако это касается не всех получателей пенсии, а лишь тех, кто получил статус внутреннего переселенца еще до 24 февраля 2022 года.

Однако далеко не все пенсионеры успели пройти физическую идентификацию для дальнейшего получения пенсий. Поэтому украинцы, которые не успели это сделать должны в специально отведенный срок подтвердить личность, и соответственно, свое право на получение пенсии.

Как пройти идентификацию

Государство предусмотрело несколько вариантов прохождения идентификации. Те украинцы, которые получают пенсии в Ощадбанке, должны обратиться в ближайшее отделение финансового учреждения или в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Получателям пенсии через Укрпочту нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Есть и другие варианты:

Пенсионеры могут пройти идентификацию через авторизацию в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, пройти процедуру можно через видеоконференцию. Заявку можно подать через веб-портал Пенсионного фонда. Это один из самых удобных способов для маломобильных лиц. То есть в режиме онлайн звонка будет проведено своеобразное собеседование, где пенсионеру поставят несколько вопросов, тогда данные обработают и через некоторое время сообщат результат.

Что касается пенсионеров, находящихся за рубежом, то они имеют возможность пройти идентификацию в зарубежном дипломатическом учреждении.

Напомним, что в марте этого года около двух миллионов украинских пенсионеров получили прибавку к пенсии в связи с индексацией пенсионных выплат. Средний размер доплаты составил триста гривен. Также уже в ближайшее время прибавку получат работающие пенсионеры, но лишь те, что отработали два года, а за них платить единый социальный взнос.