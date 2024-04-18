В апреле тысячи украинцев не получили пенсионные выплаты: кто под угрозой и что с этим делать?

Еще несколько месяцев назад Пенсионный Фонд Украины отмечал необходимость пройти верификацию для всех пенсионеров, особенно внутренне перемещенных лиц. Однако многие пренебрегли этим, или просто не смогли прийти в отделение ПФУ. Соответственно, им средства на карточки не поступили. Пенсии не исчезли, они есть, просто пока заморожены и недоступны для пользования. Чтобы возобновить выплаты, нужно пройти необходимую проверку или идентификацию. Особенно это касается ВПЛ, получивших свой статус до 24 февраля 2022 года.

Как пройти проверку?

Есть несколько способов пройти верификацию.

Прийти с личными документами в ближайшее отделение Ощадбанка и пройти верификацию с помощью одного из работников отделения. Обратиться в территориальный сервисный центр Пенсионного Фонда Украины. Сделать все онлайн через электронный кабинет на сайте ПФУ. Пройти верификацию по видеосвязи, общаясь с представителем ПФУ. Обратиться в дипломатические представительства Украины в другой стране, если вы находитесь за границей.

Как видим, вариантов много и все они нацелены на разные категории людей. Предусмотрена возможность комфортно пройти верификацию, только имея компьютер и доступ к интернету.

Как только верификация будет пройдена, пенсия в полном объеме будет зачислена на банковскую карту.

Пенсии в Украине выросли

С 1 апреля в Украине выросла минимальная зарплата до 8000 гривен и, как следствие, выросла и минимальная пенсия. Теперь она составляет 3200 гривен. Речь о пенсии, на которую претендуют люди, достигшие пенсионного возраста и имеющие весь необходимый страховой стаж. Средние пенсии по Украине составляют 5500 гривен. Наибольшие пенсионные выплаты в Киеве и в восточных областях. Самые маленькие в западных областях. К примеру, в Тернопольской и Черновицкой области средние пенсии едва достигают 4500 гривен.