У квітні тисячі українців не отримали пенсійні виплати: хто під загрозою та що з цим робити?

Ще декілька місяців тому Пенсійний Фонд України наголошував на необхідності пройти верифікацію для всіх пенсіонерів, а особливо внутрішньо переміщених осіб. Проте багато людей знехтували цим, або ж просто не мали змоги прийти у відділення ПФУ. Відповідно їм кошти на картки не поступили. Пенсії не зникли, вони є, просто наразі заморожені та недоступні для користування. Щоб відновити виплати потрібно пройти необхідну перевірку, чи то ідентифікацію. Особливо це стосується ВПО, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року.

Як пройти перевірку?

Є кілька способів пройти верифікацію.

Прийти з особистими документами до найближчого відділення Ощадбанку та пройти верифікацію за допомогою одного з працівників відділення. Звернутися до територіального сервісного центру Пенсійного Фонду України. Зробити все онлайн через електронний кабінет на сайті ПФУ. Пройти верифікацію по відеозв’язку спілкуючись з представником ПФУ. Звернутися у дипломатичні представництва України в іншій країні, якщо ви перебуваєте закордоном.

Як бачимо, варіантів багато й всі вони націлені на різні категорії людей. Передбачено можливість комфортно пройти верифікацію всього лиш маючи комп’ютер та доступ до інтернету.

Як тільки верифікацію буде пройдено, пенсія у повному обсязі буде зарахована на банківську картку.

Пенсії в Україні зросли

З 1 квітня в Україні зросла мінімальна зарплата до 8000 гривень і як наслідок зросла і мінімальна пенсія. Тепер вона становить 3200 гривень. Мова про пенсію, на яку претендують люди, що досягли пенсійного віку та мають весь необхідний страховий стаж. Середні ж пенсії по Україні становлять 5500 гривень. Найбільші пенсійні виплати у Києві, та у східних областях. Найменші у західних областях. Наприклад, у Тернопільській та Чернівецькій області середні пенсії ледь сягають 4500 гривень.