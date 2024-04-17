Астрологи прогнозируют белую полосу некоторым знакам Зодиака: счастливчиков всего три

Астрологи поделились чрезвычайно положительным гороскопом для трех знаков Зодиака. Эксперты говорят, что этим представителям зодиакального круга будет очень везти, как минимум последующих 7-10 дней. Успешные сделки, шикарные предложения, признание в любви и просто отличное настроение. Кому к этому готовиться?

Рыбы

Следующие несколько дней станут для вас по-настоящему переломными. Вы по-другому посмотрите на страхи, которые не давали вам нормально жить и наконец отпустите их. Это откроет для вас много новых возможностей, которые вы не впускали в свою жизнь, потому что цеплялись за прошлое. Огромная легкость, вдохновение и большая жажда жизни — вот что вы будете испытывать на этой неделе. Также астрологи говорят, что на горизонте появится важный для вас человек. Возможно, вы уже знакомы, возможно нет, но этот человек сыграет большую роль в вашей жизни уже в ближайшее время.

Весы

Для Весов весь прогноз крутится вокруг карьеры. У вас шикарные перспективы в профессиональной деятельности. Если вы давно вынашиваете какие-нибудь идеи, то немедленно начинайте их реализовывать. Они на 100% будут иметь успех. Не исключено, что вам предложат интересные и выгодные деловые предложения. А самые смелые и вообще могут начать собственный бизнес. Астрологи советуют Весам вспоминать все о чем они мечтали и какие амбиции питали. Сейчас самое время их вытаскивать на поверхность и уверенно идти к целям.

А еще астрологи подсказывают, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы избавиться от вредных привычек. Если у вас была такая цель — пробуйте ее реализовать.

Дева

Многие представители этого знака в последнее время испытывают эмоциональный упадок. Есть ощущение, что вы зашли в тупик, не знаете в чем ваше предназначение, но очень хотели бы найти себя и получить признание в каком-то деле. Что ж, на этой неделе к вам будут приходить интересные идеи и инсайты по поводу того, где вы можете лучше всего себя реализовать. Хорошо все обдумайте, проанализируйте и действуйте. Специалисты советуют выбирать то дело, к которому больше всего лежит душа.