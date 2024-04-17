В Украину идет сильное похолодание: кое-где выпадет снег и ударят ночные морозы

Первые недели апреля показались удивительно теплыми. Кое-где погода была по-настоящему летней, и превышала 22-14 градусов. Однако середина месяца не может похвастаться подобным теплом, а через несколько дней и вовсе страну накроет мощный холодный циклон. В некоторых регионах синоптики советуют готовиться к сильным холодам и даже морозам. Температура воздуха может опускаться по ночам до -7 градусов.

Таким прогнозом поделилась Наталья Птуха

Синоптик Наталья Птуха отмечает, что больше всего пострадает высокогорье Карпат. В горах следует ожидать снега и сильных морозов от -2 до -7 градусов. На остальной территории обойдется без заморозков, однако сильный ветер, дожди и в целом прохладная погода будет наблюдаться почти по всей Украине.

“В ближайшие несколько суток почти по всей Украине дождь — так на погоду повлияют атмосферные фронты, связанные со скандинавским циклоном. Дожди будут шагать рядом с похолоданием. 17-19 апреля дневная температура снизится до +7…+14. Юг и юго-восток будут греться дольше – там до 18 апреля в день будет +22…+29. А потом и туда придет похолодание, но очень относительное – термометры будут показывать до +24 градусов“, — отметила она.

То есть наиболее теплое традиционно будет на юге, а холоднее всего на западе.

Морозы могут испортить урожай

Эксперты отмечают, что любые морозы сейчас очень нежелательны для Украины, ведь из-за аномального тепла повсюду зацвели деревья. Если температура воздуха опустится ниже нуля, весь потенциальный урожай яблок, вишен, слив и других культур может быть под угрозой. Однако синоптики успокаивают, что такой холод не ожидается. Сейчас это похолодание носит циклический характер и продержится в Украине всего несколько дней. Затем снова столбики термометров поползут вверх. В гидрометцентре подтверждают эту информацию и говорят, что весна будет теплой, а это похолодание, вероятно, последним.