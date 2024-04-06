За старую украинскую гривну готовы отдать более 500 долларов: опубликовано фото

Коллекционеры и нумизматы охотятся не только на старинные или золотые монеты. Многих интересуют и самые обычные с первого взгляда украинские монеты разного номинала. Однако обычны они только внешне. На самом деле, за каждой такой копейкой стоит какая-нибудь интересная история. То монета получилась с браком, то с дефектом при производстве. То партию забраковали и монеты вышли в ограниченном количестве. Собственно, именно такие экземпляры и скупают эксперты и готовы платить за них немалые средства. К примеру, за монету номиналом в 1 гривна 1992 года выпуска готовы отдать 20 000 гривен. Речь о разновидности 1.1 Ааг, которую легко узнать по гладком гурте без насечек.

“На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на гурт. Поэтому эти гривны считаются неоконченными“, — отмечают специалисты.

Неплохо ценят и другие монеты

Выручить минимум 1500 гривен можно и за монету номиналом в 50 копеек 2001 года. Копейка ценится потому, что выпущена малым тиражом. Всего существует 5000 единиц подобного экземпляра.

“Вероятность найти монету в обращении маловероятна. Однако на аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении”, — рассказывают специалисты.

Также неплохо ценят монеты номиналом в 1 копейку 1996 года выпуска. Их есть две разновидности. Первую разновидность 1БА с крупными ягодами можно продать примерно за 1500–2000 гривен. Разновидность 1БВ с маленькими ягодами стоит больше, а именно 2500–3000 гривен.

“Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора“, – рассказывают нумизматы.

Это обусловлено тем, что находившиеся в обращении монеты имеют худший внешний вид. Они более изношены. Чем новее монета, чем в лучшем она состоянии, тем больше за нее готовы отдать.