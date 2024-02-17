Сайты по поиску работы кишат высокооплачиваемыми вакансиями: кого примут даже без опыта?

Очень многие сейчас находятся на этапе поиска работы. Однако если открыть один из популярных в Украине сайтов, где работодатели размещают вакансии, то можно увидеть множество предложений. В том числе и от Сил обороны. Большинство не слишком доверительно относятся к этим вакансиям, считая, что это прямой путь в армию. Однако на самом деле Силы обороны требуют не только военных, но и представителей самых разных профессий, которые будут работать в воинских частях или других организациях, и выполнять обязанности, не имеющие ничего общего с военнослужащими.

Конкуренция здесь тоже высокая

Несмотря на то, что вакансий много, конкуренция и здесь присутствует. Об этом свидетельствует статистика, которую Силы обороны обнародовали недавно. Они заявили, что в январе получили 20 519 отзывов на вакансии, что вдвое больше, чем в декабре.

Самая большая конкуренция в следующих категориях:

Культура, музыка и шоу-бизнес. Секретариат и вакансии, предусматривающие работу с документами. Финансисты. Управление персоналом, рекрутеры. Бухгалтеры.

Все эти профессии нужны в силах обороны и если у вас есть соответствующий диплом, вас могут взять даже без опыта работы. По крайней мере, у 70% из всех выставленных вакансий указано, что опыт работы не обязателен. И только 30% вакансий предусматривают трудоустройство, если у человека есть хотя бы один год релевантного опыта.

Также некоторые вакансии от Сил обороны требуют знания английского языка. Например, в январе была опубликована 21 вакансия, где знание английского языка было необходимым.

Как и другие работодатели, силы обороны могут взять на работу пенсионеров, людей с инвалидностью или студентов. Например, сейчас актуальными остается 177 вакансий, где готовы рассмотреть кандидатуру в виде студента. Около 60 вакансий с пометкой, что подавать заявку могут люди с инвалидностью. И около 30 вакансий подходят для людей пенсионного возраста.