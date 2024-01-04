В українців навіть з кнопкових телефонів можуть списати кошти: названо причини

Невідомі списання з балансу можуть траплятися і на кнопкових телефонах без інтернету. Розповімо, куди списуються гроші з кнопкового мобільника і як це зупинити.

Абонент підключив платні підписки

Хоча на кнопкових телефонах немає офіційних додатків операторів, підключити платні послуги можна й іншими способами. Перший із них – попередньо встановлений застосунок “Меню SIM-карти” (його назва найчастіше дублює назву оператора зв’язку), який можна знайти на більш сучасних кнопкових пристроях. У ньому, наприклад, літні люди можуть випадково підключити платні підписки.

Перевірити наявність платних підписок можна на офіційному сайті свого оператора або за телефоном гарячої лінії.

Мобільний оператор підключив платні підписки без відома абонента

Багато хто стикався з ситуаціями, коли оператор самовільно підключав на SIM-карту абонента платну підписку в надії, що той не помітить. Довести, що опцію під’єднав саме оператор, а не абонент, складно, хоча в деяких випадках провайдер зв’язку й оформляє повернення минулих списань. Такі платні підписки також будуть вказані в загальному списку підключених послуг в особистому кабінеті. Крім того, абонент може замовити деталізацію рахунку, щоб дізнатися, куди списуються гроші.

Закінчився безкоштовний період підписки

Нерідко оператори йдуть на хитрість і пропонують на вигляд безкоштовні підписки, але в описі вказують, що її період обмежений – через зазначену кількість днів або тижнів за послугу почнуть списуватися гроші. Часто ця важлива позначка записана дрібним шрифтом або прихована в додатковому розділі опису підписки. Тому важливо уважно вивчити всі пункти підключених послуг в особистому кабінеті та переконатися, що вони повністю безкоштовні.

Випадкові списання

Абоненти стикаються і з абсолютно випадковими списаннями, наприклад, за дзвінки та SMS-повідомлення, яких вони не здійснювали. Дізнатися про це можна тільки через деталізацію рахунку, яку можна замовити на сайті провайдера.

Підвищилася плата за тариф

Списання з кнопкового телефону можуть збільшитися, якщо оператор зв’язку підвищив вартість тарифу або додав до нього нові опції (додаткові підписки, збільшені пакети хвилин тощо). За законом провайдер має попереджати про це через SMS-повідомлення, тому варто перевірити їх на наявність повідомлень про підвищення вартості. Якщо повідомлення не було, абонент має право вимагати повернення коштів.

Увімкнувся мобільний інтернет

Хоча більшість абонентів використовують кнопкові телефони тільки для дзвінків, на багатьох пристроях є доступ до інтернету. Іноді телефон може підключитися до мережі самостійно або ж сам абонент випадково активував функцію інтернету. У цьому випадку потрібно відкрити налаштування телефону і відключити доступ до мобільних даних.

Вірус у кнопковому телефоні

Рідкісна, але все ж таки можлива ситуація – у кнопковому телефоні знаходиться троян. Таке може трапитися з бюджетними пристроями, куди вшивають вірус ще на стадії виробництва. Віруси самостійно надсилають SMS-повідомлення та здійснюють дзвінки, щоб з балансу абонента списувалися гроші. Побачити ці дії можна тільки через деталізацію, оскільки в списку дзвінків і повідомлень на телефоні ніяких слідів не буде.

Проблема з вшитими на фабриці троянами полягає в тому, що випадки ці вкрай рідкісні, а тому знайти винуватця буде складно – зазвичай оператор звинувачує виробника, а той, навпаки, звинувачує оператора. Виправити проблему можна в сервісному центрі, де вірусу можуть позбутися, хоча набагато простіше і дешевше придбати новий кнопковий телефон.