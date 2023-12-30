Готуйте готівку: за що українські банки тепер блокують рахунки без попередження клієнта

Найчастіше фінансові організації блокують рахунки, якщо за ними здійснювалися нетипові операції. Такі заходи покликані захистити особисті гроші українців. Але насправді банки блокують картки і в інших випадках, причому без попереднього попередження клієнта.

Моніторинг грошових коштів

Усі банки перевіряють рахунки, якщо з них знімають великі суми. Наразі йдеться про 400 тис. грн. Якщо здійснено платіж на цю суму, банк має право тимчасово заблокувати картку на час перевірки, щоб

уникнути відмивання грошей. Також моніторинг проводять у разі:

отримання кредитів понад 50 000 грн;

перекази з або за кордон понад 50 000 за раз;

виплати за рахунок віртуальних активів, що перевищують 30 000 грн.

Якщо будуть помічені зв’язки з Білоруссю або Росією або доходи клієнта різко зростуть, рахунок може бути заблокований. Для його активації потрібно звернутися до фінансової організації з документами, що пояснюють доходи та рух коштів.

Борги та фінансові зобов’язання

Раніше банки не втручалися в це питання. Але якщо є рішення суду, виконавча служба може надіслати лист у банк для блокування рахунку. Це відбувається за наявності великої заборгованості за комунальними платежами або кредитами, у разі несплати штрафів або податків. Здебільшого на картці блокується тільки сума боргу, але можуть бути винятки, за яких блокуються всі гроші, наявні на рахунку.

Акуратним потрібно бути й під час використання криптовалюти. Через те, що вона не регулюється на державному рівні, банки підозріло ставляться до операцій, пов’язаних з біткоїном. Також рахунок можуть заблокувати, якщо на нього надійшли гроші з картки, яку раніше використовували шахраї.