В супермаркетах и магазинах отказываются принимать некоторые купюры: как поступить покупателям?

Как часто рассчитываясь наличными в магазине или супермаркете вы слышите, что вам нечем дать сдачу? Кассир спрашивает нет ли у вас более мелких купюр и если нет, то иногда даже отказывается рассчитывать, ведь в кассе банально нет нужной наличности для расчета. Таких случаев сейчас очень много, ведь как ни крути картой рассчитывается львиная доля украинцев. И наличных денег в кассе действительно может быть мало. Однако это совсем не проблема покупателя. Если вы попали в подобную ситуацию, имейте в виду, что закон на вашей стороне и именно кассир должен искать для вас сдачу, а не вы менять форму оплаты или бежать разменивать деньги.

Покупателям советуют подавать на магазин жалобу

По закону о защите прав потребителей отсутствие денег в кассе – это проблема владельцев магазина, а не его клиентов. Кассиры, во главе с руководством должны позаботиться, чтобы в кассе всегда было нужное количество разнообразных наличных денег и подобных проблем просто не возникало. Если продавец настойчиво не принимает у вас ту или иную купюру, вы имеете полное право написать жалобу.

“Проблема “у меня нет сдачи” – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности“, – отметили эксперты.

О чем еще следует помнить делая покупки?

Все хотят заработать и владельцы торгового бизнеса не исключение. Поэтому покупателям следует быть внимательными, делая покупки. Одна из самых частых махинаций, которую устраивают магазины, и зарабатывают на этом очень даже неплохо принцип закругления. Если речь идет о нескольких копейках, то очень часто магазины оставляют их себе, мол опять же, нет сдачи. На самом деле по закону если сумма меньше 5 копеек, то магазин должен подарить ее покупателю. Если больше, тогда нет.