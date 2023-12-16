Дополнительная денежная помощь ВПЛ: в Минреинтеграции рассказали как украинцам оформить выплаты

Из-за войны российских оккупантов, многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома, и теперь они получили статус ВПЛ. Государство предоставляет переселенцам ежемесячные денежные выплаты. Но в некоторых городах ВПЛ могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь. В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, как переселенцам в Черновцах получить дополнительные выплаты от гуманитарной организации Action Against Hunger.

Кто может получить выплаты от гуманитарной организации

Граждане, которые в течение ноября выехали из районов активных боевых действий в Черновицкую территориальную общину, могут получить денежную помощь от негосударственной гуманитарной организации Action Against Hunger.

Чтобы получить деньги, нужно заполнить онлайн-форму по ссылке https://enketo.actioncontrelafaim.org/x/WZf7ihCk. Кроме заявления нужно будет предоставить следующие документы:

паспорт;

индивидуальный налоговый номер;

справку, подтверждающую статус лица – ВПЛ;

свидетельства о рождении детей.

В Минреинтеграции добавили, что заполнение онлайн-формы – это не финал. Дополнительно нужно будет пройти собеседование. Представители организации самостоятельно свяжутся с кандидатами на выплаты.

Напомним, что все внутренние переселенцы были условно разделены на две большие группы первые – смогут возобновить получение помощи еще на полгода, то есть с первого февраля 2024 года до 31 июля 2-024 года. Такая классификация введена постановлением Кабмина №709 от 11.07.2023 года.

Напомним, что украинцам массово отменяют субсидии. Отказ получают те, кто подавал заявление на получение субсидии через акты. Обычно их делают для того, чтобы подтвердить, что часть лиц не проживают по адресу получения субсидий. Отменяют субсидии, если лица выезжали за границу, но фактически такая позиция не является правильной. Например, в доме прописана женщина с ребенком, которая уехала за границу после вторжения оккупантов и родители-пенсионеры, которые остались дома. То есть пенсионерам отказывать в получении субсидии даже после подтверждения того факта, что их дочь беженка и ранее не проживала по этому адресу, но была зарегистрирована.