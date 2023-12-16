Дідусь проти внука: AMD Ryzen 5 1600 порівняли з Ryzen 5 7600 в сучасних іграх

Автор YouTube-каналу з’ясував, яка різниця між чипами на ПК із топовою відеокартою GeForce RTX 4090.

AMD Ryzen 5 1600 належить до покоління Zen 1, а AMD Ryzen 5 7600 є чіпом, побудованим на сучасній архітектурі Zen 4.

Тестування процесорів проводилося в роздільній здатності 1080p. Висновок за підсумками тестування 42 ігор – ПК з AMD Ryzen 5 7600 більш ніж у 2 рази швидший. У точності – на 122%. У деяких іграх, при цьому, відрив може становити понад 150%. Наприклад, в екшен-адвенчурі у відкритому світі Assassin’s Creed Valhalla ПК зі свіжим чіпом майже на 190% швидший.

Зовсім уже списувати з рахунків AMD Ryzen 5 1600 ще рано. У більшості ігор ПК з ним видає понад 60 кадрів за секунду в 1080p. Але з найвимогливішими блокбастерами 6-річний ЦП справляється так собі. Наприклад, Starfield. Крім того, для 2K і 4K він також навряд чи годиться.

Цікаво, що AMD Ryzen 5 1600 менш ненажерливий і не такий гарячий, як AMD Ryzen 5 7600.