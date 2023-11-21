Українцям порадили перейти на роутери з сім-картою

Wi-Fi роутер із сім-картою відрізняється від звичайного маршрутизатора тим, що в разі відсутності кабельного інтернету, гаджет перейде на інтернет від мобільної мережі. Такий спосіб зручний тим, хто не хоче залишитися різко без зв’язку, якщо будуть якісь проблеми у провайдера.

А якщо роутер під’єднати до джерела безперебійного живлення або до акумуляторної батареї, то вимкнення електрики будуть не страшні.

Але є три мінуси такого пристрою:

Швидкість буде сильно обмежена можливостями 3G/4G оператора мобільного зв’язку. Саме тому в таких роутерах часто використовується N-стандарт для бездротового зв’язку, швидше не має сенсу. Але в містах можуть бути проблеми, оскільки частота 2,4 ГГц дуже зашумлена;

Потрібно підбирати тариф: краще, щоб він був безлімітним або з великим запасом за пакетом трафіку. Як не крути, потрібно буде оплачувати як дротовий інтернет, так і мобільний. Також оператор мобільного зв’язку може обмежити використання якогось зручного тарифного плану, якщо сім-карта знаходиться в роутері;

Перемикання з кабельного на мобільний інтернет відбувається не відразу. У разі, якщо ви граєте в онлайн-гру або завантажуєте файли, то з’єднання може бути скинуто. У якихось ситуаціях зміна IP-адреси може призвести до того, що потрібно буде здійснювати повторну авторизацію.

А ось коли 5G буде популярним, то, можливо, не потрібен буде кабельний інтернет – швидкості вистачить для всіх завдань. Нагадаю, що 5G інтернет може працювати на швидкості до 10 Гбіт/сек, а Vodafone повідомив що вже працює над його впровадженням в Україні.