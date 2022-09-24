У США обрали між F-22 та F-35 для боїв в Україні

Винищувач п’ятого покоління F-35 Lightning II, на відміну від F-22 Raptor, спочатку не розроблявся для завоювання переваги у повітрі, проте саме його можна було б вибрати для України . Переможця у «смертельній битві» між літаками назвав оглядач американського видання 19FortyFive Брент Іствуд.

«F-35 популярний на експортному ринку у численних партнерів та покупців. F-22 заборонено до закордонних військових продажів. F-35 може вести повітряний бій, але спочатку порівняно з F-22 він не розроблявся як винищувач завоювання переваги в повітрі», — пише автор.

За його оцінкою, F-22 Raptor та F-35 Lightning II грають різні ролі. Так, перший винищувач, призначений для завоювання панування в повітрі, важчий і маневреніший за другий. “Зміна вектора тяги двигуна F119 також може дати Raptor перевагу в повітряному бою за рахунок більш високої тягоозброєності”, – йдеться в публікації.

З іншого боку, F-35 Lightning II «вимагає менше обслуговування та менших витрат». “Він може отримувати своєчасні оновлення програмного забезпечення і вважається літаючим комп’ютером”, – пише автор. Крім того, Іствуд нагадує, що цей літак переносить різноманітніше озброєння, ніж F-22 Raptor, однак у останнього менша ефективна площа розсіювання.

Автор уклав, що, з погляду американської сторони, Україні знадобився б F-35 Lightning II, здатний виступати як «збирач даних» і запускати ракети з далеких дистанцій.