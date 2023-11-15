5G в Україні бути: Vodafone планує запуск технології

Володимир Лавренюк, директор NEQSOL Holding Ukraine, нещодавно обговорив майбутнє 5G в Україні та виклики, з якими стикається телекомунікаційна галузь, зокрема Vodafone Україна. У складних умовах воєнного часу український телекомунікаційний сектор на чолі з Міністерством цифрової трансформації готується до впровадження технології 5G.

Незважаючи на те, що зараз основна увага приділяється підтримці зв’язку у воєнний час, у цій сфері спостерігається значний прогрес та інвестиції. Лише за перші дев’ять місяців 2023 року Vodafone збільшив інвестиції в мережу на 86% порівняно з попереднім роком, інвестувавши загалом 7,4 мільярда гривень у період з 2022 по 2023 рік.

Лавренюк підкреслив, що підготовка до 5G почалася ще до ескалації конфлікту. “Vodafone Україна”, завдяки своїм тісним зв’язкам з групою Vodafone, має хороші можливості для цього переходу. Група Vodafone є європейським лідером у сфері 5G, її мережі охоплюють 350 міст в 11 країнах. Це глобальне партнерство має вирішальне значення для Vodafone Україна, сприяючи обміну досвідом та розвитку передових телекомунікаційних послуг.

Власником Vodafone Україна є міжнародний конгломерат NEQSOL Holding, що має інтереси в різних галузях, включаючи енергетику, гірничодобувну промисловість та телекомунікації. Ця власність підтримує експансію Vodafone у сфері конвергентних послуг. Крім того, Vodafone Україна має намір надати послуги фіксованого інтернету на основі GPON одному мільйону абонентів у найближчі роки, що підкреслює його прихильність до розвитку цифрової інфраструктури в Україні.