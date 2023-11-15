Hardnews

9-річний ноутбук з GeForce 820M та i5-4210U перевірили в іграх у 2023 році

15.11.2023
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Протестував старовинний лептоп автор популярного YouTube-каналу zWORMz Gaming.

Характеристики ноутбука:

  • Процесор: Intel Core i5-4210U
  • Відеокарта: GeForce 820M 2 ГБ
  • ОЗП: 8 ГБ формату DDR3-1600
  • SSD: 1 ТБ
  • ОС: Windows 10 Pro

Результати:

  • Counter Strike 2 у роздільній здатності 640 на 480, низькі налаштування – 25 fps.
  • Dota 2 з роздільною здатністю 900p, низькі налаштування – 30 fps.
  • GTA 5 у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 40 fps.
  • Fortnite у роздільній здатності 1080p, низькі налаштування – 40 fps.
  • Far Cry 3 у роздільній здатності 900p, низькі налаштування – 30 fps.
  • Left 4 Dead 2 у роздільній здатності 720p, високі налаштування – 60 fps.
  • COD Black Ops 2 у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 60 fps.
  • Valorant у роздільній здатності 1080p, низькі налаштування – 50 fps.
  • Need For Speed Most Wanted 2012 у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 55 fps.
  • Minecraft Java Edition у роздільній здатності 1080p, високі налаштування – 100 fps.
  • Minecraft Bedrock (Windows) у роздільній здатності 1080p, високі налаштування – 47 fps.
  • Skyrim у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 60 fps.
  • Tomb Raider 2013 у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 40 fps.
  • Battlefield 4 у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 40 fps.
  • PUBG у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 5 fps.
  • Apex Legends у роздільній здатності 1024 на 768, низькі налаштування – 28 fps.
  • RUST – не запустилася.

Несподівано, але 9-річний ноутбук дає змогу насолоджуватися багатьма популярними іграми.

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15.11.2023
1 хвилина на прочитання
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