9-річний ноутбук з GeForce 820M та i5-4210U перевірили в іграх у 2023 році

Протестував старовинний лептоп автор популярного YouTube-каналу zWORMz Gaming.
Характеристики ноутбука:
- Процесор: Intel Core i5-4210U
- Відеокарта: GeForce 820M 2 ГБ
- ОЗП: 8 ГБ формату DDR3-1600
- SSD: 1 ТБ
- ОС: Windows 10 Pro
Результати:
- Counter Strike 2 у роздільній здатності 640 на 480, низькі налаштування – 25 fps.
- Dota 2 з роздільною здатністю 900p, низькі налаштування – 30 fps.
- GTA 5 у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 40 fps.
- Fortnite у роздільній здатності 1080p, низькі налаштування – 40 fps.
- Far Cry 3 у роздільній здатності 900p, низькі налаштування – 30 fps.
- Left 4 Dead 2 у роздільній здатності 720p, високі налаштування – 60 fps.
- COD Black Ops 2 у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 60 fps.
- Valorant у роздільній здатності 1080p, низькі налаштування – 50 fps.
- Need For Speed Most Wanted 2012 у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 55 fps.
- Minecraft Java Edition у роздільній здатності 1080p, високі налаштування – 100 fps.
- Minecraft Bedrock (Windows) у роздільній здатності 1080p, високі налаштування – 47 fps.
- Skyrim у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 60 fps.
- Tomb Raider 2013 у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 40 fps.
- Battlefield 4 у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 40 fps.
- PUBG у роздільній здатності 720p, низькі налаштування – 5 fps.
- Apex Legends у роздільній здатності 1024 на 768, низькі налаштування – 28 fps.
- RUST – не запустилася.
Несподівано, але 9-річний ноутбук дає змогу насолоджуватися багатьма популярними іграми.
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