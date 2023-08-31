Нафтогаз изменил правила обслуживания клиентов: за невыполнение новых условий будут штрафовать

Нафтогаз сегодня монополист на рынке. Компания обслуживает более 90% населения, и все из-за войны и несостоятельности других газораспределительных компаний предложить потребителям цены ниже рыночных. Большинство украинцев неоднократно критиковали компанию за довольно непонятные условия обслуживания, которые многим казались неудобными. В частности, люди и дальше подают показатели в свои облгазы, а те в свою очередь передают их Нафтогазу. Поэтому часто возникает такой себе “сломанный телефон” и в результате цифры в платежках не совпадают. В Нафтогазе заявили, что чтобы все было четко, показатели нужно подавать вовремя. А именно до 5 числа каждого месяца.

Передать показатели можно несколькими способами

Нафтогаз предлагает разные варианты передачи показателей. В большинстве своем все они предусматривают онлайн формат. Среди популярных способов:

В личном кабинете на сайте my.gas.ua; Также показатели могут быть переданы на сайте без предварительной регистрации. Для этого в главном меню нужно найти кнопку “Передача показателей”, ввести личный номер счета и первые три буквы фамилии владельца этого счета. Далее нажимаем кнопку “Отправить” и в окошечке “Форма передачи” вводим показатели и номер мобильного телефона. Отправляете и все готово. Также можно воспользоваться способом, предусматривающим смс-сообщение на номер 4647. Подходят для этой цели и чат-боты в следующих мессенджерах: GASUA в Viber, Telegram, NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.

Напоследок, можно также сделать это позвонив по телефонам: 38 066 300 28 88, 38 098 300 28 88, 38 093 300 28 88.

К слову, жители некоторых областей теперь могут подавать показатели только через ресурсы Нафтогаза. То есть чат-боты, сайт my.gas.ua и смс на номер 4647.

“Уважаемые клиенты АО “Днепропетровскгаз”, АО “Винницагаз” и АО “Сумыгаз”. Теперь передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ДК “Нафтогаз Украины“, – сообщили в компании.

Данным потребителям следует быть внимательными, ведь показатели переданные другими способами считаются недействительными, а в результате можно получить лишние цифры в платежках.