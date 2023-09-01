Астрологи назвали самые умные знаки Зодиака: количество гениев среди них зашкаливает

То, под каким знаком Зодиака родился человек, имеет очень большое значение. От этого изрядно формируется характер, темперамент, таланты, а также разум. Астрологи отмечают, что чаще всего гении и дети индиго рожают под одним из пяти знаков. Это обусловлено планетами, управляющими этими знаками и их особым положением.

Козерог

Козероги не просто ботаны, они невероятные стратеги и умеют найти выход из любой ситуации. Однако среди них и очень много тех, кто просто серьезно относится к знаниям и добросовестно учится всему новому. Это очень сообразительные люди, имеющие невероятную настойчивость во всем, за что берутся. Они пунктуальны, а всегда доводят все дела до конца.

Весы

Весы любят гармонию, ценят стабильность и всегда соблюдают правила. Обычно это любимцы учителей, ведь Весы отличаются своим усердием и внимательностью к деталям. Они ответственны и всегда добросовестно выполняют поставленные перед ними задачи. Их покровителем является Венера, поэтому Весы очень любят учиться, узнавать что-нибудь новое. Особенно хорошо им даются творческие вещи.

Водолей

“Водолеи любят исследовать новые технологии, языки программирования и футуристические концепции“, — объясняют астрологи. Это знак, который всегда ищет инновационное решение проблемы. Из них выходят замечательные программисты, исследователи и изобретатели. Также представители этого знака в основном в курсе всех последних новостей из мира информационных технологий Ну очень им это нравится.

Дева

Девы — перфекционисты с достаточно высоким мнением о себе. Они просто не могут себе позволить знать меньше других. Именно поэтому Девы с удовольствием учатся чему-то новому, всесторонне развиваются и в принципе подкованы во многих темах. Девы любят быть лучше других, а острый ум им в этом очень хорошо помогает.

Близнецы

Близнецы с детства очень мудры и умны. Им легко даются математические науки, они очень коммуникабельны и никогда не стесняются уточнить то, что не знают. Близнецы обожают учиться, чтобы становиться еще лучшими версиями себя. Этот представитель зодиакального круга в 90% случаев добивается в жизни признания и карьерных вершин.