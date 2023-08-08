Білла Гейтса помітили на вечірці з новою подругою

Співзасновник Microsoft, 67-річний Білл Гейтс відвідав вечірку засновника маркетплейсу Amazon Джеффа Безоса разом із новою коханою, 60-річною Паулою Херд. Про це повідомляє Page Six .

Вечірка відбулася 2 серпня в італійському Позітано на супер-яхті Безоса. Херд – вдова колишнього генерального директора технологічної компанії Oracle Марка Херда, який помер від раку у віці 62 років у 2019 році.

Серед інших присутніх були помічені бізнесмен Арі Емануель, актори Ендрю Гарфілд і Тобі Магуайр, а також Ранія Аль Абдулла, королева Йорданії та дружина короля Абдалли II.

На заході Джефф Безос та його кохана Лорен Санчес відсвяткували свої заручини. Актора Леонардо ДіКапріо також помітили на вечірці. У минулому Безос жартома пригрозив йому в соцмережах за спілкування з Санчес.

У серпні 2022 року Білл Гейтс офіційно розлучився зі своєю дружиною Меліндою. Вони були одружені з 1994 року. Мелінда тривалий час працювала у Microsoft у відділі розробки мультимедійних продуктів компанії. У шлюбі вони виростили трьох дітей та заснували благодійний фонд.